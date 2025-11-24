Путин поздравил коллектив Дома творчества им. Поленова со 110-летием

Президент России отметил вклад Государственного Российского дома народного творчества в воспитание молодых талантов

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Российского дома народного творчества (ГРДНТ) имени В. Д. Поленова со 110-летием центра, отметив его вклад в воспитание молодых талантов, сбережение культурного достояния народов России.

"Отрадно, что вы с огромным уважением относитесь к созидательным свершениям многих поколений своих предшественников, проводите содержательную работу, направленную на поддержку региональных центров и домов творчества, любительских художественных коллективов, организуете для коллег семинары, лектории, выставки, мастер-классы, конкурсы, - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля. - И конечно, особой признательности достоин ваш вклад в воспитание молодых талантов, неустанная забота о продолжении замечательных, самобытных традиций народного искусства, которыми по праву гордится Россия".

Путин подчеркнул, что юбилей является значимой вехой в богатейшей истории ГРДНТ им. В. Д. Поленова, а также важным событием для почитателей народного искусства. Глава государства отметил большой, впечатляющий пройденный путь дома творчества. "От Комиссии содействия устройству деревенских театров, созданной по инициативе выдающихся русских художников и меценатов, до крупного, авторитетного методического центра, призванного содействовать сбережению уникального культурного, духовного достояния народов нашей страны", - заметил президент.

Путин пожелал коллективу успехов и новых достижений.