Движение первых и Добро.рф запустили новый сезон проекта "Благо твори"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение первых и экосистема Добро.рф запустили новый сезон флагманского всероссийского проекта "Благо твори" и представили новое направление волонтерства - "Тимуровская деятельность". Об этом сообщает пресс-служба Добро.рф.

"Тимуровская деятельность" опирается на исторические традиции советского добровольчества, берущие начало после публикации повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". Участники отрядов оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, военнослужащим, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, а также семьям погибших защитников Родины.

"Эта важная инициатива ["Благо твори"] уже объединяет более 1,5 млн школьников и студентов. По всей стране на регулярной основе действует более 20,5 тыс. волонтерских отрядов первых. Наши первичные, местные и региональные отделения формируют культуру добрых дел системно по таким направлениям, как забота о других, забота о природе, тимуровская деятельность, развитие своих собственных волонтерских компетенций. Сегодня мы собрались не только, чтобы дать старт проекту, но и обсудить важный трек волонтерства - "Тимуровскую деятельность", - приводятся слова председателя правления Движения первых Артура Орлова.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев отметил важность расширения проекта и развития "Тимуровской деятельности": "Благо твори" - это та самая школа социальной ответственности и гражданского взросления, которая нужна нашей молодежи. Через конкретную помощь тем, кто в ней нуждается, ребята учатся милосердию, взаимовыручке и настоящей дружбе. Вместе с Движением первых возродим Тимуровские отряды по стране, которые на системной основе будут помогать семьям военнослужащих и вернувшимся домой героям".

Участниками Тимуровских отрядов могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте от 14 до 25 лет. В 2025-2026 учебном году трек охватит 10 регионов России.

С 1 по 20 декабря 2025 года пройдут итоговые региональные мероприятия "Добрый год". На них будут подведены итоги всероссийского проекта "Благо твори" и поощрены его самые активные участники.