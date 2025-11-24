Глава ХМАО заявил о важности подходов к созданию инклюзивной среды в регионах

Руслан Кухарук выступил на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Регионы с обширными территориями нуждаются в особых подходах для обеспечения связанности территорий и создания инклюзивной среды. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех".

"Даже у тех регионов, которые по многим показателям социально-экономического развития являются лидерами в нашей стране, есть определенного рода сложности, трудности и специфика региональная [для создания инклюзивной среды]. И для нашего региона специфика состоит в том, что большие территории, большие расстояния между муниципальными образованиями. <...> Естественно, для нас это тоже такой своего рода вызов, для того, чтобы дотянуться до каждого, кто нуждается в защите <...>. Понятно, что наша принципиальная сегодня задача, наша миссия - создать условия в каждом населенном пункте, в крупном и в принципе в небольшом", - сказал он на пленарной сессии форума "Открыто для всех: общество равных возможностей".

Кухарук отметил, что в области здравоохранения этот территориальный разрыв преодолевается за счет специфических для региона методов. "Прежде всего, все объекты здравоохранения регионального звена сегодня полностью обеспечены доступом для тех, кто имеет ограничения по передвижению, другие ограничения по здоровью. Мы активно внедряем, причем в специфике нашего региона, телемедицину, которая позволяет из небольших населенных пунктов, <...> из небольших больниц выйти на связь, где есть пациент, где есть лечащий врач, есть возможность связаться с центром, где узкоспециализированные специалисты могут дать рекомендации, на более раннем этапе прийти на помощь. <...> Опять же, специфика нашего региона, мы предоставляем полностью компенсацию родителям, у которых есть дети с инвалидностью с рождения, 1-й и 2-й групп инвалидности, до места [оздоровительного] отдыха и обратно", - сказал он, отметив, что в Югре также есть большое количество школ с инклюзивным подходом.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

