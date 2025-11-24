В Подмосковье почтили память казаков, задержавших наступление немецких войск на Москву

В мероприятии участвовали заместитель атамана ВсКО Валерий Ефремов, делегация казаков Кубанского казачьего войска из Армавира, студенты-казаки и сотрудники МГУТУ имени Разумовского, казаки Центрального казачьего войска, представители правительства Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество (ВсКО) провело митинг в подмосковной деревне Федюково в честь годовщины подвига бойцов Кубанской казачьей кавалерийской дивизии корпуса Льва Доватора, которые на сутки задержали наступление войск фашистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе ВсКО.

"Памятное мероприятие, посвященное подвигу казаков <…> 50-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии корпуса Льва Доватора состоялось в деревне Федюково Волоколамского округа. После митинга участники возложили венки и цветы к памятнику погибшим казакам и Поклонному кресту, почтив память героев минутой молчания", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, 19 ноября 1941 года у деревни Федюково 37 казаков вступили в бой с немецкими захватчиками на Волоколамском направлении. Против танков у них были только гранаты и бутылки с зажигательной смесью. В ходе боев казаки смогли уничтожить 20 немецких танков и более 100 солдат противника. "Почти все бойцы погибли, но никто не покинул своих позиций. Благодаря этому подвигу наступление врага на Москву удалось задержать почти на сутки", - отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что в мероприятии участвовали заместитель атамана ВсКО Валерий Ефремов, делегация казаков Кубанского казачьего войска из Армавира, студенты-казаки и сотрудники МГУТУ имени Разумовского (Первый казачий университет), казаки Центрального казачьего войска, представители правительства Москвы.