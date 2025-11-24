Юрий Павлов переизбран на пост председателя Московской федерации профсоюзов

Решение было принято единогласно

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Действующий председатель Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов переизбран в этой должности на пятилетний срок, передает корреспондент ТАСС.

"Я выражаю глубокую благодарность за оказанное доверие. Я приложу все усилия для того, чтобы наша организация стала еще более эффективной и полезной для каждого ее члена. Мы - крупнейшая общественная организация, и наша значимость измеряется не только внутренней сплоченностью, но и влиянием в городе и в стране. Сегодня как никогда важно единство. Только объединившись, мы сможем одержать Победу", - отметил Павлов после переизбрания в ходе 9-й отчетно-выборной конференции Московской федерации профсоюзов.

Решение о переизбрании Павлова принято единогласно.

24 ноября в Москве проходит 9-я отчетно-выборная конференция Московской федерации профсоюзов. На мероприятии подводят итоги пятилетней работы организации, а также избирают новый лидерский состав.