Федерация профсоюзов с начала СВО помогла тысячам жителей ЛНР

Заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Константин Бутримов отметил, что после воссоединения региона с Россией профсоюзы также включились в работу по оформлению российских документов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Профессиональные союзы с момента начала специальной военной операции смогли оказать помощь тысячам жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), которые нуждались в юридической или материальной поддержке. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Константин Бутримов в кулуарах отчетно-выборной конференции Московской федерации профсоюзов.

"Тысячи людей (в ЛНР), которые действительно реально получают помощь профсоюзов. У каждого она просто разная: кому-то нужна материальная помощь, кому-то лечение, у кого-то нужно отстоять его интересы в суде и так далее", - сказал Бутимов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что после воссоединения региона с Россией профсоюзы также включились в работу по оформлению российских документов у своих членов, благодаря чему упростили и ускорили процесс интеграции ЛНР.

Бутримов поблагодарил Московскую федерацию профсоюзов за оказанную жителям Донбасса помощь, в частности, за гуманитарные грузы и праздничные новогодние концерты для детей из региона в Кремле. Многие из этих ребятишек, отметил зампредседателя федерации, выросли в условиях боевых действий и не видели подобных представлений.

"Луганская Народная Республика уже на протяжении 11 лет находится в условиях военного положения. Каждый день - это борьба, борьба за жизнь, за сохранение инфраструктуры, за тепло в домах, за хлеб на столах, за надежду в сердцах. И в эти тяжелые годы мы не ощущали себя одинокими, рядом были друзья, настоящие друзья, такие как вы, московские профсоюзы: простые, родные и добрые люди", - сказал Бутримов.

24 ноября в Москве проходит 9-я отчетно-выборная конференция Московской федерации профсоюзов. На мероприятии подводятся итоги пятилетней работы организации, а также избирается новый лидерский состав.