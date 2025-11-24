Минск и Ярославль планируют связать авиасообщением в 2028 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Ярославлем и Минском планируют запустить в 2028 году. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" по итогам встречи с президентом Белоруссии Александра Лукашенко.

"Мы сейчас строим новый аэропорт-миллионник, у нас и пассажирский терминал, и грузовые строятся. И рассчитываем, что у нас будет прекрасный пункт пропуска. И в 2028 году мы сможем выйти на открытие взаимного авиасообщения Минск - Ярославль", - сказал губернатор.

24 ноября в Минске губернатор Евраев встретился с Лукашенко, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества.

Ранее Евраев сообщал, что международный терминал откроется в новом аэропорту Ярославля "Золотое кольцо" в 2026 году. Сейчас международные рейсы из аэропорта Ярославля выполняются только для хоккейного клуба "Локомотив", аэропорт уже имеет международный статус. Новый аэропорт "Золотое кольцо" в Ярославле планируют открыть к 2027 году. Пассажирский терминал ежегодно сможет обслуживать около 1 млн человек, грузовой - принимать около 50 тыс. тонн грузов.