В Коми намерены постепенно ограничить продажу алкоголя до восьми часов в день

Сейчас алкоголь в регионе продается с 8:00 до 22:00

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми планируют поэтапно ограничить розничную продажу алкоголя до восьми часов в день, оставив для торговли горячительными напитками время с 13 до 21 часа с 1 марта 2027 года, соответствующий законопроект размещен на сайте Госсовета региона.

"Учитывая высокие показатели, сложившиеся в регионе по потреблению алкоголя и числу правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, законопроектом устанавливается поэтапное увеличение времени запрета продажи алкогольной продукции в магазинах: с 21:00 до 10:00 с 1 марта 2026 года, до 11:00 с 1 сентября 2026 года, до 13:00 с 1 марта 2027 года. В настоящее время запрет действует с 22:00 до 8:00. Вступление в силу проекта закона предусмотрено с 1 марта 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу, и действует до 1 марта 2032 года", - говорится в пояснительной записке к закону, который будет рассмотрен на ближайшем заседании 27 ноября.

По данным Минздрава России, приведенным в документе, Коми находится в числе регионов с высоким уровнем потребления алкоголя. В сентябре 2025 года оно составило 11,95 литра этанола, по Российской Федерации - 7,84 литра. В 2024 году потребление составило 11 литров, в 2023 году - 12,6 литра, объемы также значительно превышали общероссийские. При этом жители просят увеличить утренний запрет на продажи в связи с тем, что многие магазины, торгующие алкоголем с восьми часов, расположены вблизи детских садов, школ, многоквартирных домов, и дети по пути на занятия часто сталкиваются с пьяными и видят правонарушения.

За 2021-2024 годы рассмотрено 3 130 административных дел за правонарушения, связанные с употреблением алкоголя несовершеннолетними. По данным МВД по региону, преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, составляют 40% от общего числа. По информации Минздрава Коми, за девять месяцев этого года число пациентов с расстройствами от употребления алкоголя составило 9 153 человека, умерло 438 человек.

Проект закона не вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, указано в документе.