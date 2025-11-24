АСИ запустило программу комплексной реабилитации и абилитации в семи регионах РФ

В их числе Ульяновская, Рязанская, Нижегородская, Воронежская, Новгородская области, Республика Башкортостан и Хабаровский край

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Регионы, в числе которых Ульяновская, Рязанская, Нижегородская, Воронежская, Новгородская области, Республика Башкортостан и Хабаровский край, стали пилотными в реализации модельной программы комплексной реабилитации и абилитации, разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале.

"На сессии форума "Открыто для всех", посвященной комплексной реабилитации и ресоциализации участников СВО, рассказала о некоторых аспектах этой работы. Помогаем субъектам создавать единые подходы к организации комплексной реабилитации в соответствии с новым федеральным законодательством, принятом в прошлом году. До конца года все регионы должны привести свою нормативную базу в соответствие с ним. Участие в модельной программе принимают Ульяновская, Рязанская, Нижегородская области и Республика Башкортостан; недавно к ней присоединился Хабаровский край. Готовятся к подписанию соглашения с Воронежской и Новгородской областями", - написала она.

Чупшева отметила, что первым этапом реализации стал комплексный аудит региональной нормативной базы, материально-технического оснащения, кадров и существующих программ. Она добавила, что ключевая задача сейчас - правильно выстроить данную систему.

Также генеральный директор АСИ отметила важность вклада регионов в реабилитацию участников СВО. "В обновленном национальном рейтинге качества жизни 2025 года среди четырех ключевых групп граждан, качество жизни которых мы оцениваем, входят ветераны и участники боевых действий. Мы смотрим, какие в регионе есть условия для образования и профессиональной реализации, качество их реабилитации и абилитации, удовлетворенность мерами поддержки членов их семей. При этом мы учитываем не только мнение ветеранов и участников боевых действий, но и членов их семей", - подчеркнула она.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

ТАСС - информационный партнер форума.