Более 30 детей стали победителями форума искусства в Белгородской области

Всего в мероприятиях приняли участие более 200 детей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Всероссийский детско-юношеский форум классического искусства, приуроченный к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, собрал в Старом Осколе Белгородской области более 200 детей из Белгородской, Ростовской, Кемеровской областей, 34 из которых стали победителями различных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

"Три участника детско-юношеской научной конференции в разных возрастных группах были удостоены звания Гран-при, в конкурсе чтецов "Голос души" поучаствовали 38 детей, 28 из которых стали лауреатами I, II, и III степени. <...> На конкурсе юных исполнителей еще трое ребят завоевали Гран-при", - рассказали организаторы, отметив, что в мероприятиях форума приняли участие более 200 детей.

Одним из мероприятий форума стала детско-юношеская научная конференция "Петр Чайковский: музыка, объединяющая поколения", в которой поучаствовали более 50 одаренных детей. Конкурсанты в разных возрастных группах представили жюри научные доклады о произведениях "Далекое прошлое", "Лебединое озеро", "Вечерние грезы" из цикла "Шесть пьес для фортепиано" Чайковского, периодах и основных мотивах его творчества, а также рассказали о влиянии музыки композитора на современное исполнительское искусство. Как отметили организаторы, на конференции дети иллюстрировали свои доклады музыкальными выступлениями. По итогам конференции Гран-при получили две ученицы детской школы искусств №5 Старого Оскола Екатерина Гончарова и Виктория Левченко, а также ученица детской школы искусств им. П. Чайковского Ростова-на-Дону Ева Василенко.

На конкурсе чтецов "Голос русской души" участники представили жюри прозаические произведения композитора, воспоминания его современников, отрывки из произведений Александра Пушкина и Алексея Толстого и других русских классиков.

Открытый конкурс юных музыкантов-исполнителей "Чайковский - дебют" собрал более 100 пианистов из Белгородской, Курской, Чувашской областей и Ставропольского края. Каждый из них выступил с музыкальным произведением русской классики и композиторов-современников. Жюри отметило высокий профессионализм участников и значимость мероприятия для развития музыкальной культуры Белгородской области.

Артисты Маргарита Молчанова и Илья Рудаев провели для участников форума концерт скрипки, фортепиано и музыкальные мастер-классы, творческие активности для детей также организовала заведующая кафедрой фортепиано Белгородского государственного института искусств и культуры Алина Кузнецова.

О форуме

Всероссийский детско-юношеский форум классического искусства, приуроченный к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, прошел в Воронеже и Старом Осколе Белгородской области, с 2020 года его организует фонд "Искусство, наука и спорт" при поддержке министерств культуры Белгородской и Курской областей, а также управления культуры Старооскольского округа. За пять лет проведения форум собрал более 2 тыс. одаренных детей из различных регионов России.