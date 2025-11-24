Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном чемпионате мира

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Александру Горячкину, Екатерину Лагно, Полину Шувалову, Лею Гарифуллину, Ольгу Гирю и Анну Шухман с победой на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин 2025 года в Линаресе (Испания), отметив их мастерство и отличную подготовку.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил серьезную, ощутимую поддержку, оказанную спортсменкам тренерами, Федерацией шахмат России и многочисленными болельщиками.

Путин пожелал женской сборной новых спортивных достижений и всего самого доброго.

Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира. Поединок состоял из двух матчей. В первом россиянки одержали победу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Александра Горячкина и Полина Шувалова, вничью сыграли Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина. Во втором матче россиянки выиграли со счетом 2,5:1,5. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.