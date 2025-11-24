В ДНР с июля углубленное медобследование прошли более 1,5 тыс. жителей

Осмотр врачей удалось пройти в рамках региональной программы "Автопоезд здоровья"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. жителей ДНР с июля 2025 года прошли обследование в рамках региональной программы "Автопоезд здоровья" для диспансеризации жителей региона . Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что в ДНР испытываются сложности с обследованием населения, где не хватает медицинских специалистов.

"Автопоезд здоровья" запустили в июле этого года для диспансеризации жителей. За это время он объехал уже 19 городов и районов республики, а углубленное медобследование прошли более 1 550 пациентов", - написал Пушилин.

В программу диспансеризации входят: осмотр терапевта, сбор антропометрических данных, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, сбор анализов, для женщин организован прием гинеколога.

На этой неделе медики отправились в Шахтерск. Они будут работать до 28 ноября.

Пушилин напомнил, что до конца года в Макеевке будет открыт сердечно-сосудистый центр. К 2030 году будут отремонтированы 123 медицинских учреждения, построят 96 ФАПов.