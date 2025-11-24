Володин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнения во Вьетнаме

Председатель Госдумы попросил передать слова поддержки родным и близким погибших

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнения председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ману.

Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы, попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

На прошлой неделе центральная часть Вьетнама серьезно пострадала от масштабного наводнения, вызванного проливными дождями. В результате удара стихии погибли 90 человек и еще 12 числятся пропавшими без вести. Порядка 200 тыс. частных домов, школ и административных зданий были затоплены и повреждены.