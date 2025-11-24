В Музее Победы 27 ноября подведут итоги акции "Код донора. Защитники Отечества"

Событие охватило более 65 регионов России и объединила свыше 600 тыс. человек по всей стране

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лучшие практики развития донорского движения и итоги Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества" будут представлены 27 ноября в Музее Победы на Поклонной горе.

Акции "Код донора. Защитники Отечества" охватила более 65 регионов России и объединила более 600 тыс. человек по всей стране. Обсудить результаты соберутся участники со всей страны. На конференции "Управление донорством: уроки прошлого - основа движения в будущее" главные врачи, представители службы крови, НКО и бизнеса, организаторы донорского движения расскажут, как акция помогает создавать неснижаемый запас крови, объединяет бизнес, власть и общество вокруг спасения жизней, формирует сообщество лояльных доноров.

"Мы рассмотрим успешные кейсы построения партнерств. Особый акцент будет сделан на практиках, позволяющих не только привлекать новых доноров, но и сохранять их долгосрочную вовлеченность", - сообщила организатор акции, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по донорству крови и костного мозга, председатель Общественного совета при ФМБА России Елена Стефанюк.

Вечером того же дня на торжественной церемонии пройдет награждение победителей и лауреатов конкурса лучших практик развития донорского движения "Донорство крови. Связь поколений".

Акция "Код донора. Защитники Отечества" приурочена к Году защитника Отечества и 80-летия Победы и нацелена на сохранение исторической памяти, демонстрацию роли донорского движения в годы войны, продолжение традиций взаимопомощи и популяризацию культуры донорства. Организаторы акции - Национальный фонд развития здравоохранения и Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и Общероссийской общественной организацией "Российский Красный Крест".