La Liste опубликовал рейтинг 1 тыс. лучших ресторанов мира

Президент-основатель La Liste Филипп Фор сравнил мир гастрономии с большим теннисом, "где лидеры сохраняют позиции из года в год"

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Ресторан Prévelle в Париже стал "открытием года", согласно международной гастрономической классификации La Liste, опубликовавшей рейтинг 1 тыс. ресторанов в различных частях света.

Лавры лучшего заведения в девятый раз достались другому парижскому ресторану - La Monnaie de Paris ("Монне де Пари") на левом берегу Сены. Примечательно, что это заведение мэтра Ги Савуа сумело остаться во главе списка даже несмотря на потерю в 2023 году третьей звезды в знаменитом гастрономическом справочнике Guide Michelin ("Мишлен").

"Я несколько огорчен результатами других ресторанов", - признался в интервью Agence France-Presse президент-основатель La Liste, бывший посол Франции в Японии и Мексике Филипп Фор. Он сравнил мир гастрономии с большим теннисом, "где лидеры сохраняют позиции из года в год".

В целом по представительству среди 1 тыс. заведений мира французские повара уступили пальму первенства японцам. Французы, правда, лидировали в первой сотне.

Престижный список La Liste был основан в 2015 году. По случаю десятилетия его эксперты проанализировали тенденции в мире гастрономии. Выводы оказались неутешительными: за минувшее десятилетие закрылись 16% ресторанов, включенных ранее в Guide Michelin. "Высокая кухня находится сегодня на распутье между роскошью и разорением", - заметил Фор. Предпочтение часто отдается тому, как выглядит блюдо на картинке в соцсетях, а не его вкусовым качествам. Как ответ на эту тенденцию наметилась другая волна - возврат к региональной и локальной кухне.

Русский фестиваль

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС президент фестиваля "Русско-французские гастрономические сезоны" Наталья Марзоева, "первенство Японии отвечает общей тенденции: увеличилось количество ресторанов в Азии".

Марзоева рассчитывает, что ее фестиваль поможет российским ресторанам занять высокие позиции в La Liste. "Мы планируем организовать очередной фестиваль русской кухни в следующем году с участием лучших шеф-поваров России и Франции. Собираюсь также пригласить кулинаров из Китая, арабских стран и Бразилии", - рассказала она.

По словам Марзоевой, "Фестиваль будет расширять границы и учитывать основные гастрономические тенденции современности".