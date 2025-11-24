В Новгородской области прошли торжества в честь 295-летия Суворова

Центром праздничных мероприятий стала родовая усадьба полководца в селе Кончанское

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Торжества, приуроченные к 295-й годовщине со дня рождения великого русского полководца, генералиссимуса Александра Суворова, прошли в Новгородской области. Центром праздничных мероприятий стала родовая усадьба полководца в селе Кончанское, являющаяся филиалом Новгородского музея-заповедника, передает корреспондент ТАСС.

Торжественный день начался с божественной литургии в суворовском храме Троицы Живоначальной в селе Сопины. В полдень у памятника полководцу на территории музея-усадьбы в Кончанском состоялось построение юнармейцев, была отслужена заупокойная лития. Участники церемонии возложили цветы к подножию монумента, отдавая дань памяти и уважения воинской доблести национального героя. Затем на площадке у музея прошел митинг, который открыл генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.

"Сегодня мы вспоминаем человека, чье имя свято для каждого, кто любит Россию. Уверен, что это место станет центром настоящего паломничества для всех, кому дорога русская история. Александр Васильевич говорил, что безверное войско учить, что перегорелое железо точить. Отрадно видеть, как возрождается Кончанское. Это место молитвы, место постижения истории, место, где торжествует русский дух. Мы все желаем победы и скорейшего возвращения домой тем, кто нас защищает сегодня", - отметил Сергей Брюн.

По словам главы Боровичского района Андрея Герасимова, мероприятия стали началом масштабной подготовки к 300-летию со дня рождения полководца. "Судьба свела Боровичский край с именем поистине великого человека - Александра Васильевича Суворова, военачальника, который заботился о своих солдатах, шел с ними плечом к плечу. Это наука всем, как нужно любить свою Родину, как нужно воевать, как нужно уважать и чтить своих бойцов. Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным был подписан указ о праздновании 300-летия со дня рождения полководца в 2030 году. Сегодняшним мероприятием мы дали старт подготовки этих больших, масштабных событий", - отметил он.

После митинга для гостей была организована экскурсионная программа по музейно-усадебному комплексу. Знаковым событием дня стало Суворовское собрание, в котором приняли участие представители Министерства обороны, военно-патриотических организаций, попечители музея и партнеры. Ведущий заседания, Сергей Брюн, представил масштабные планы развития филиала музея в Кончанском. В рамках дискуссии были рассмотрены конкретные предложения по подготовке к 300-летнему юбилею А.В. Суворова, включая реконструкции, выставочные проекты, участие военных оркестров и тематические конференции.

Об усадьбе

Усадьба А. В. Суворова в селе Кончанское имеет особое историческое значение. Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в 1797-1799 годах. Суворов был отставлен от службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское за то, что выступал против "опруссачивания" русской армии. Именно отсюда, из своего родового имения, 7 февраля 1799 года генерал-фельдмаршал отправился в знаменитый Итало-Швейцарский поход, а в 1942 году отсюда же советские солдаты уходили на фронт, вдохновленные подвигом Суворова.