Во Франции на мемориальной церемонии почтили подвиг советских солдат

Четверо военных армии СССР помогли тем, кто готовил освобождение острова Олерон

ЛА-РОШЕЛЬ /Франция/, 24 ноября. /ТАСС/. Подвиг советских солдат, отдавших жизни за освобождение Франции, почтили в ходе церемонии на острове Олерон, расположенном близ порта Ла-Рошель на западе республики.

"Мы собрались здесь почтить память четырех советских солдат, чья судьба оказалась вплетена в историю этого острова", - сказал посол РФ во Франции Алексей Мешков, выступая на церемонии.

По его словам, "попав в плен в ходе кровопролитных боев с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1942 годах, советские воины оказались на Олероне в обстоятельствах, где надо было делать выбор между жизнью в страхе и сопротивлением". "Они выбрали сопротивление. История их борьбы - это не один яркий эпизод, а цепь тяжелых, рискованных действий: разведка немецких позиций, подрывные операции в тылу противника, передача информации французскому Сопротивлению. Их участие помогло тем, кто готовил освобождение острова в 1945 году", - отметил Мешков.

Российский посол напомнил, что в годы Второй мировой войны в шахтах и концлагерях оккупированной Франции находилось около 135 тыс. советских граждан. "Большинство из них не дожили до Победы, но 30 тыс. смогли бежать и присоединиться к движению Сопротивления. К концу войны во Франции насчитывалось 55 советских партизанских подразделений", - указал глава дипмиссии РФ.

Как отметил Мешков, "24 ноября 1944 года советские патриоты под руководством Владимира Антоненко заминировали и взорвали немецкий пороховой склад, в результате чего был уничтожен весь пороховой запас вермахта на острове". "Участие Владимира Антоненко, Евгения Красноперова, Михаила Ершова и Александра Ковалева в освобождении острова стало частью общей победы над кровавым нацистским режимом", - подчеркнул дипломат.

Посол заметил, что "реставрация этой могилы - не просто техническая работа, а восстановление связи между островом и теми, кто защищал его свободу". "Это пример того, что человеческая память сильнее политических ветров, смены эпох и границ", - подчеркнул Мешков.