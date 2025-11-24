В Москве и Подмосковье активировали желтый уровень погодной опасности

Это связано с гололедицей и другими потенциально опасными условиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности активирован на территории Москвы и Московской области из-за прогнозируемой синоптиками гололедицы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Желтый погодный уровень начал действовать в 21:00 мск и будет активен до 09:00 мск среды, 26 ноября - в этот период местами на дорогах столичного региона ожидается гололедица", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные условия.

По словам синоптиков, нынешняя рабочая неделя характеризуется очень переменчивой погодой, что связано с чередованием юго-западных циклонов и гребней антициклонов. "В среднем температура будет на четыре градуса выше нормы, при этом пики тепла придутся на понедельник и четверг, осадки чаще будут выпадать в виде дождя", - пояснили в Гидрометцентре РФ. К выходным метеорологи ожидают, что показания термометров будут понижаться, а вероятность осадков уменьшится.

Согласно последнему прогнозу, предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями местами могут пройти небольшие осадки. Температура воздуха составит от минус одного до минус трех градусов, по области - от минус пяти градусов до нуля. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем во вторник, 25 ноября, столбики термометров в столице покажут от минус одного до плюс одного градуса, по области - от минус трех до плюс двух градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 м/с.