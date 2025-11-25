Победительница "Миссис Вселенная Классик 2025" сказала, что не ехала за победой

Мать пятерых детей и бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева призналась, что на конкурсе ее поразило, насколько разными были участницы

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Выигравшая конкурс "Миссис Вселенная Классик 2025" мать пятерых детей и бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева призналась, что не ожидала победы и ехала не за короной. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Я была готова к любому финалу, потому что я ехала не побеждать. Для меня совершенно не было принципиально привезти домой корону. То есть, мне казалось, что я уже поехала туда, это уже для меня большая победа, большой вызов, и я его прохожу достойно. Я получала большое удовольствие. <...> Когда меня объявили, я еще не сразу поняла. <...> Для меня, конечно, это был действительно шок", - сказала она.

Она отметила, что на конкурсе ее поразило, насколько разными были участницы. "Я думала, а как же мы будем их сравнивать? Как можно сравнить красоту азиатской женщины, европейской женщины, латиноамериканской женщины? Женщины из разных стран. И это было действительно удивительно для меня. <...> Нас оценивали на протяжении всего конкурса, на протяжении всех шести дней, как мы себя ведем, как мы взаимодействуем друг с другом, насколько мы дружелюбны, пунктуальны, насколько мы проявляем себя на репетициях, в каких-то мастер-классах", - сказала Залялиева.

Кроме того, участницам необходимо было рассказывать о себе. "До сих пор еще не могу осознать на 100%, что со мной вообще произошло. И что со мной дальше будет. Потому что такое есть ощущение, что жизнь только начинается", - сказала она.

О конкурсе

Международный конкурс красоты для женщин старше 40 лет "Миссис Вселенная Классик 2025" проходил в Куала-Лумпуре. За победу боролись 30 участниц со всего мира: Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии, России и других стран. В финальном шоу конкурсантки продемонстрировали свои национальные костюмы и вечерние платья и проявили себя в творческом номере.

Диляре Залялиевой 40 лет, она родилась и выросла в Татарстане. Возможность принять участие в международном этапе ей позволил титул "Классик", завоеванный в июне 2025 года на национальном этапе "Миссис Россия Мира".