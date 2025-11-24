Нарышкин вручил паспорта РФ дочери и внуку информатора разведки СССР Пака

Как призналась сама дочь Жоржа Пака Изабель, "кульминацией отвращения", подтолкнувшей ее и сына к получению гражданства России, стала "пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине"

Редакция сайта ТАСС

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Дочь и внук французского госслужащего Жоржа Пака, известного в качестве информатора разведки СССР, получили российские паспорта из рук директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Кадры вручения паспортов РФ Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу показал телеканал "Россия-1".

В ходе торжественной церемонии в штаб-квартире СВР Нарышкин подчеркнул, что, работая с разведкой СССР, Пак не имел при этом "никаких материальных и корыстных мотивов". "Его сотрудничество с советской разведкой строилось на твердой идейной и нравственной основе", - обратил внимание директор службы.

Пак был "преданным другом Советского Союза", напомнил он: "Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации "Сражающаяся Франция", он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой".

Как призналась сама дочь Пака Изабель, "кульминацией отвращения", подтолкнувшей ее и сына к получению гражданства России, стала "пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине", где европейские элиты продолжают использовать деньги своих граждан для дальнейшего разжигания конфликта.

Нарышкин же в свою очередь заметил: "Часть европейских чиновников, довольно высокого уровня, - это такие по-настоящему серые, посредственные люди". Однако история, по его словам, в конечном счете все равно все расставит по своим местам.