В Петербурге могут увеличить время оплаты парковки с 15 минут до 24 часов

Необходимость введения коррективы объясняется нестабильностью работы мобильного интернета у водителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Время оплаты парковки в Санкт-Петербурге могут увеличить с 15 минут до 24 часов. Об этом сообщил депутат законодательного собрания города, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

"Комиссия рассмотрела законопроект фракции "Яблоко", который предлагал разрешить оплачивать парковку до конца суток, а не в течение 15 минут после прибытия", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Необходимость введения коррективы объясняется нестабильностью работы мобильного интернета у водителей. По этой причине пользователи платной парковки не успевают своевременно оплатить услугу, что приводит к штрафам.

Также в Заксобрании Петербурга предложили добавить пользователям платной парковки возможность корректировать данные. Водители смогут исправить неверно указанный номер машины, ошибочно выбранную зону парковки или время стоянки. Инициатива должна помочь сократить количество штрафов из-за опечаток или технических ошибок.

В Москве данная система применяется с февраля 2025 года. Ранее водители могли вносить правки в течение 24 часов после начала парковки, но не более трех раз в месяц. Сейчас это количество не ограничено, но внести изменения в сессию можно один раз до конца текущих суток.

С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге действует новый дифференцированный тариф на платные парковки. Стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности. Новая система коснулась Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.