Победительница "Миссис Вселенная Классик 2025" из РФ не чувствовала давления

Многодетная мать и бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева назвала атмосферу на конкурсе максимально дружелюбной

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Победительница конкурса "Миссис Вселенная Классик 2025", многодетная мать и бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева не чувствовала давления и негатива со стороны организаторов и участников конкурса из-за российского гражданства. Атмосфера на конкурсе была максимально дружелюбной. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Ни разу не почувствовала никакого давления, никакого негатива, все были максимально дружелюбны, максимально участливы, все улыбались, никаких вообще вопросов не было ни про политику, ни про что-то. <...> Красота вне санкций. Мне кажется, что женщины, которые реализовались в жизни, у них нет вопросов, никакого негатива внутри, они просто излучают свет", - сказала она.

Диляра Залялиева добавила, что на конкурсе она выступала в том числе как представительница Татарстана, поэтому ей важно было продемонстрировать татарскую идентичность. "Во всех своих нарядах, во всех своих проявлениях и подарках, и во всех выступлениях своих я стремилась показать красоту татарского костюма, татарской культуры, татарской музыки. Я всем рассказывала про Татарстан", - добавила она.

Международный конкурс красоты для женщин старше 40 лет "Миссис Вселенная Классик 2025" проходил в Куала-Лумпуре. За победу боролись 30 участниц со всего мира: Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии, России и других стран. В финальном шоу конкурсантки продемонстрировали свои национальные костюмы и вечерние платья и проявили себя в творческом номере.

Диляре Залялиевой 40 лет, она родилась и выросла в Татарстане. Возможность принять участие в международном этапе ей позволил титул "Классик", завоеванный в июне 2025 года на национальном этапе "Миссис Россия Мира".