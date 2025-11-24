В ДНР наблюдаются перебои в работе мобильной связи

В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена, добавили в "Миранда-медиа"

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Перебои в работе голосовых сервисов и мобильного интернета наблюдаются в ДНР, специалисты устраняют причины неполадок. Об этом сообщил один из работающих в регионе операторов цифровых услуг "Миранда-медиа".

"По техническим причинам в Донецкой Народной Республике наблюдаются перебои в работе голосовых сервисов и передаче данных. Специалисты "Миранды" работают над устранением причин", - говорится в Telegram-канале оператора.

В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена, добавили в компании.