Безруков попросил суд запретить продажу масок с изображением его лица

Актер счел это нарушением своих прав

Редакция сайта ТАСС

Сергей Безруков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков подал иск в суд на предпринимательницу Кристину Соболевскую. Поводом для обращения стало несанкционированное использование его изображения на карнавальных и тканевых масках, которые продаются через популярные онлайн-площадки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, артист требует наложить запрет на дальнейшее распространение его личных данных - имени, фамилии и фотографий - в интернете. Кроме того, Безруков намерен взыскать компенсацию за моральный вред.

В суде пояснили, что Соболевская разместила на маркетплейсах продукцию с изображением лица Безрукова без получения на то его согласия, что сам актер расценивает как прямое нарушение своих прав.