ТАСС: в Эстонии призвали летящие в ЕС самолеты избегать полетов над Белоруссией

Подобные рекомендации действуют до 20 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Авиационные власти Эстонии призвали всех перевозчиков, чьи самолеты следуют на территорию Европейского союза, избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин", отвечающей за трафик над страной.

"Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать полетов в воздушной зоне, находящейся под диспетчерским управлением Минска", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем связана подобная рекомендация, однако напомнил, что ранее аналогичную рекомендацию выпустили также авиационные власти Польши.

Кроме того, отдельно эстонские власти предупредили все авиакомпании, зарегистрированные на территории страны, а также пилотов, имеющих эстонскую лицензию на осуществление полетов. "Им также рекомендуется избегать полетов в воздушном пространстве под управлением Минска", - подчеркнул собеседник агентства. По его данным, подобные рекомендации действуют до 20 февраля 2026 года.