Глава Новороссийска назвал ложной тревогой сработавшее оповещение о ЧС

В городе действует только угроза атаки БПЛА, отметил Андрей Кравченко

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Голосовое оповещение о разнообразных ЧС, в том числе о химической атаке и радиации, сработало в городе Новороссийске Краснодарского края из-за несанкционированного вмешательства и не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Андрей Кравченко.

В местных сообществах в социальных сетях пользователи опубликовали видео, где зафиксирован сбой работы сирены оповещения. Согласно сообщениям пользователей, оповещение сообщало о таких ЧС, как радиация, штормовое предупреждение, химическая атака, паводки, землетрясение.

"Из нескольких районов города жители сообщили, что кроме сирен сработало голосовое оповещение, предупреждающее о других видах чрезвычайных ситуаций. Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации. В настоящий момент в городе действует только угроза атаки БПЛА. Оповещение о других видах угроз не соответствует действительности", - написал глава города.

Кравченко добавил, что в Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности.