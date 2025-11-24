В Петербурге пройдет гонка дронов

Соревнование состоится в рамках конференции "Индустрия новых решений: технологический контур"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Конференция "Индустрия новых решений: технологический контур" пройдет в Петербурге 25 ноября. В рамках мероприятия пройдут соревнования дронов, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

"На полях первой Конференции "Индустрия новых решений: технологический контур" состоится Гонка дронов в классе 75 мм. Организаторы соревнований - "Технопарк Санкт-Петербурга" и Федерация гонок дронов Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Кроме того, на конференции представят первый в мире кинетический симулятор перехвата БПЛА. Это инновационное решение предоставит возможность отработать полный цикл перехвата, что особенно актуально в контексте защиты инфраструктурных объектов.

На пленарной сессии эксперты обсудят пути перехода от технологического суверенитета к лидерству. Особое внимание будет уделено импортозамещению и развитию критических технологий, способных укрепить позиции России на глобальном рынке. Важным треком деловой программы конференции станет обсуждение федеральных и региональных инструментов поддержки технологического предпринимательства.

Отдельный блок будет посвящен роли Инновационного научно-технологического центра "Невская дельта" в инфраструктуре Петербурга. Участники рассмотрят примеры создания научно-технологических центров в разных регионах и обсудят, какие возможности они открывают для предпринимателей и разработчиков.