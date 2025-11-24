На ВДНХ откроется самый большой каток в Москве

Площадь ледового покрытия превысила 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Самый большой каток Москвы, площадь ледового покрытия которого превысила 20 тыс. кв. м, откроется в столичном парке ВДНХ. Пространство катка может единовременно вместить почти 5 тыс. человек, сообщила журналистам первый заместитель гендиректора выставочного комплекса Елена Жук.

"В этом году мы встречаем уже 11-й сезон работы катка на ВДНХ, более 20 тыс. кв. м площадь ледовой поверхности. Единовременно каток вмещает почти 5 тыс. гостей", - сказала Жук.

Как уточняется на официальном сайте ВДНХ, каток открыт для посетителей в будние дни с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники с 10:00 до 23:00, ежедневно с 15:00 до 17:00 будет проводиться чистка и заливка льда.

По понедельникам каток закрыт на техобслуживание. Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно на сайте комплекса.

В 2025 году, как и в предыдущем, дорожки для катания расположили вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для посетителей будут работать пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения. В зоне отдыха разместят кафе, где всем желающим предложат угоститься горячими блинами, вафлями, калачами, а еще сбитнем, сибирским чаем и прочими напитками. Рядом с павильоном № 1 "Центральный" оборудуют ледовую арену для хоккейных матчей и площадку для детей.

Торжественное открытие катка с праздничной программой состоится 28 и 29 ноября. В оба дня с 18:30 до 21:30 пройдут выступления знаменитых фигуристов, театральные постановки и ледовые шоу с акробатическими номерами. В 2025 году концепция зимнего сезона на ВДНХ - "Вместе теплее".