В России число случаев гриппа за неделю выросло в 2,2 раза

За неделю в стране зафиксировали 6,4 тыс. заражений гриппом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ в России увеличилась на 17,9%, при этом число случаев гриппа зарегистрировано в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 47-й неделе текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 17,9% по сравнению с 46-й неделей. Зарегистрировано около 6,4 тыс. случаев гриппа - в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A(H3N2). В свою очередь заболеваемость COVID-19 за 47-ю неделю выросла на 13,8% - число случаев составило около 8,2 тыс.", - говорится в сообщении.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 73 млн граждан, что составляет 49,6% населения страны.

Роспотребнадзор информирует, что сделать прививку от гриппа еще не поздно: вакцинация снижает риск осложнений болезни, госпитализации и летального исхода, особенно у пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.