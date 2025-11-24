В Петербурге пройдет международный форум о спасении наследия в годы ВОВ

Мероприятие продлится с 25 по 27 ноября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Масштабное явление эвакуации культурных ценностей и учреждений науки и культуры в годы Великой Отечественной войны обсудят ведущие специалисты из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на Интеграционном форуме по вопросам сохранения культурного и исторического наследия библиотек, архивов и музеев. Мероприятие пройдет с 25 по 27 ноября в Президентской библиотеке имени Ельцина в Петербурге, сообщила пресс-служба библиотеки.

"В ходе Интеграционного форума планируется обсудить вопросы эвакуации из прифронтовых территорий учреждений науки и культуры, культурных ценностей, а также деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны; культурную жизнь и работу библиотек в эвакуации; современное состояние музеев и мемориалов, посвященных эвакуации; проекты, направленные на сохранение культурного наследия и исторической памяти об эвакуации в цифровой среде", - говорится в сообщении.

Первый день форума будет посвящен научно-практической конференции "Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: сохранение памяти в цифровом пространстве стран СНГ". В ходе пленарного заседания эксперты представят доклады о судьбе эвакуированных культурных ценностей, научных учреждений и деятелей искусства. Во второй половине дня работа продолжится на параллельных секциях: участники обсудят роль библиотек в военные годы, детали эвакуации музеев, архивов и библиотек, а также поделятся опытом создания цифровых архивов и коллекций, сохраняющих память о том периоде.

26 ноября центр внимания сместится на тему "Русский язык на пространстве СНГ". В рамках круглого стола эксперты-филологи, библиотекари и педагоги рассмотрят его роль как языка межнационального общения, инструмента культуры и основы для интеграционных процессов. Будут затронуты вопросы продвижения русской книги, библиотечные проекты и особенности функционирования языка в странах Содружества. Также в этот день запланирована профессиональная программа в ведущих библиотеках Санкт-Петербурга.

Завершится форум 27 ноября круглым столом "Библиотеки СНГ к 80-летию Великой Победы". Мероприятие начнется с церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Во второй половине дня участники представят совместные проекты национальных библиотек, направленные на сохранение исторической памяти, в том числе фильм "Стихи Победы", и обсудят роль цифровых технологий в увековечивании подвига народов в Великой Отечественной войне.