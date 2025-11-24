В ГД внесли законопроект о борьбе с "бабушкиной схемой" при продаже квартир

Инициатива предусматривает семидневный период охлаждения, за который продавец оценит, находился ли он под воздействием мошенников при заключении сделки, а затем при необходимости он может отказаться от продажи жилья

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе с депутатом от фракции Михаилом Делягиным внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир собственниками, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже жилья и последующим оспариванием сделки (в СМИ подобные случаи получили название "бабушкина схема"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес на рассмотрение Государственной думы поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости", предусматривающие "семидневный период охлаждения" - временную заморозку средств покупателя при совершении сделок с недвижимостью. Соавтором инициативы выступил депутат фракции СР в Госдуме Михаил Делягин", - говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости", установив период охлаждения при продаже недвижимости физическим лицом. Так, предполагается, что государственная регистрация сделки будет проводиться только по истечении семи дней со дня заключения договора купли-продажи. "За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья", - пояснил Миронов ТАСС.

При этом продавец сможет получить средства за продажу квартиры только после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет. По словам председателя партии, использование наличных при таких сделках исключается. "Такой механизм потребует использования защищенного счета и банковского аккредитива - формы безналичных расчетов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом", - добавил он.

Также предлагается обязать продавца при продаже единственного жилья доказать, что у него будет место для проживания. Для этого ему необходимо будет предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого продавец будет проживать после продажи квартиры.

Законопроект в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2026 года. "Предлагаю коллегам-депутатам Госдумы не затягивать с принятием законопроекта. Мы считаем, что он должен вступить в силу как можно скорее - с 1 января 2026 года. Убежден, что введение такого порядка заключения сделок обеспечит надежную защиту добросовестных продавцов и покупателей вторичного рынка недвижимости от мошенников, а сам рынок жилья - от дезорганизации и потери доверия граждан", - заключил Миронов.