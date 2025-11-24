В Вологде почтили память воинов, погибших в нацистском лагере Шталаг XVIII D

В концлагере погибло 5 тыс. советских военнопленных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Память жертв нацистов, 5 тыс. советских военнопленных, погибших в нацистском концлагере Шталаг XVIII D в словенском Мариборе, почтили в Вологде. В столице Вологодской области открылась выставка "5 000 шагов в бессмертие", посвященная 80-летию Нюрнбергского процесса, материалы о погибших в Шталаге вологжанах передали в Вологодский областной государственный архив, сообщили ТАСС организаторы.

"В Вологодской областной библиотеке открылась выставка "5 000 шагов в бессмертие", она приурочена к 80-летию Нюрнбергского процесса и организована совместно с Международным исследовательским центром Второй Мировой войны в Мариборе (Словения) и Российской ассоциацией международного сотрудничества. Важно сохранить память о жертвах нацизма, в частности - о 5 000 советских военнопленных, погибших в нацистском лагере Шталаг XVIII D в Мариборе, среди которых были найдены уроженцы Вологодской области Федор Смекалов из Чагодощенского района, Сергей Красиков из Харовского района, Юрий Зимин из Кирилловского района", - сообщили организаторы.

Как рассказал на церемонии журналистам научный сотрудник международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе Даниэль Ситер, до открытия центра в 2017 году тема Шталага XVIII D была табуирована в Словении. "Не только все население Словении, но даже жители Марибора не знали до открытия музея, а потом и центра, о существовании этого нацистского лагеря в Мариборе или не хотели об этом знать. Могу сказать, что мы прекратили действие этого табу с нашей деятельностью - проведением многочисленных конференций, выставок, симпозиумов, а также работой с молодым поколением Словении. Сотрудникам центра удалось собрать немало информации и установить имена многих погибших пленников", - рассказал Ситер.

В ходе церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между центром в Мариборе и Вологодским региональным отделением Российского военно-исторического общества. Документы о трех погибших в лагере вологжанах передали в Вологодский областной государственный архив. В память обо всех узниках возложили цветы к Вечному огню в Вологде.

"Что связывает Вологодчину со Словенией, вроде бы абсолютно далекие друг от друга территории. Сегодня ведущий сказал: Чагодощенский, Харовский, Кирилловский районы... И это из 5 тысяч 2 200 - те, кто найден и увековечен. Возможно, будет и больше. А в разрезе Советского Союза, Российской Федерации мы понимаем, насколько масштабна эта трагедия, насколько дорогую цену заплатили наши деды и прадеды. Самое важное - передать эту память нашим подрастающим поколениям", - сказал мэр Вологды Сергей Жестянников.

О Шталаге XVIII D

Концлагерь Шталаг XVIII D был открыт 1 июня 1941 года и просуществовал вплоть до поздней осени 1942 года. Имена погибших пленных советских солдат восстанавливают сотрудники Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе. Исследователи обнаружили и проанализировали ранее неизвестные архивные материалы, раскрывающие персональные данные и сведения о судьбах 3 000 советских военнопленных из более чем 5 000 погибших узников концлагеря. На основе найденных архивных материалов установлено, что узниками нацистского лагеря среди советских военнопленных были уроженцы сегодняшних Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.