В Волгограде возобновили расследование дела об убийстве родственницы Шаляпина

Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Расследование дела об убийстве 60-летней женщины в Волгограде возобновили в третий раз, сообщается в информационном центре СК России. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, погибшая является бабушкой певца Прохора Шаляпина.

В июне 2022 года в своем Telegram-канале Шаляпин опубликовал видеообращение к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и рассказал, что в 1996 году его бабушка и тетя были жестоко убиты, а из квартиры пропала крупная сумма денег. Он сообщил, что спустя 25 лет был найден подозреваемый, который признался в содеянном, однако спустя два месяца он был освобожден из-под стражи по истечении срока давности преступления. Также Шаляпин рассказывал детали этого дела на федеральных каналах.

По сообщению информационного центра СК России, в органах прокуратуры в феврале 1996 года возбуждалось и расследовалось уголовное дело по данному факту по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). В мае того же года органами прокуратуры расследование было приостановлено.

"В 2020 году в СУ СК России по Волгоградской области расследование уголовного дела было возобновлено. Местному жителю было предъявлено обвинение в совершении убийства 35-летней женщины. В дальнейшем уголовное дело для рассмотрения по существу было направлено в суд, где в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности было прекращено. В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины", - говорится в публикации.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.