Депутат Федяев предложил решение проблемы с ездой курьеров по тротуарам

С этим могут помочь контроль со стороны сервисов доставки за маршрутом и скоростью электровелосипедов, считает первый зампред комитета по транспорту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Контроль со стороны сервисов доставки за маршрутом и скоростью электровелосипедов позволит решить проблему хаотичной езды курьеров без введения требований о водительских правах для управления таким транспортом. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия"), комментируя публикации о том, что курьеров на электровелосипедах могут обязать получать водительские удостоверения.

"Корень проблемы доставщиков сегодня - в транспортном средстве. Сейчас в большинстве своем это мопеды, которые хаотично носятся по тротуарам. Проще всего было бы их запретить, но это, на мой взгляд, крайние меры, если диалог вообще невозможен", - сказал депутат. Он отметил, что сервисы доставки готовы к сотрудничеству и даже разрабатывают свои собственные транспортные средства с мотором.

"Они довольно легкие, в отличие от мопедов, с датчиком, такое транспортное средство можно "видеть" и им можно управлять. Его скорость не более 25 км/ч, вес меньше, чем у мопеда. Есть потенциал в таких разработках, поскольку любой маршрут курьера, его скорость и манера вождения автоматически прослеживаются", - рассказал депутат. По его словам, применение этих разработок снизит аварийность на дорогах и дисциплинирует водителей, и может быть компромиссным для всех сторон решением.

"Что важно для людей - доставщики уйдут с тротуаров, что важно для компаний - доставщикам не нужно будет получать права. Пусть они будут на понятной технике, двигаются по велодорожке, обочине или правому краю дороги, как велосипедисты. И, конечно, будут в шлемах", - подчеркнул первый зампред комитета. Он также отметил, что "юридически понятие "электровелосипед" пока не закреплено" и над этим нужно работать. "В том виде, что сейчас, доставка оставаться не может. Надеемся, что регионы и бизнес нас поддержат", - сказал депутат.

Для управления мопедами требуются водительские права категории "М", кроме того, их движение по тротуарам запрещено. В свою очередь, на транспортные средства с мощностью двигателя до 0,25 кВт такие требования не распространяются.