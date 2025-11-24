В ДВФУ создали образовательный симулятор по освоению Дальнего Востока

Проект вошел в сотню лучших на Всероссийском конкурсе инноваций в образовании

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Образовательный проект магистранта Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вошел в число 100 лучших инноваций на Всероссийском конкурсе инноваций в образовании (КИвО). Автор создал экосистему образовательных симуляторов по освоению Дальнего Востока в формате настольных игр, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Проект магистранта Школы педагогики ДВФУ Дмитрия Ижболдина вошел в топ-100 работ онлайн-конкурса инноваций в образовании (КИвО). Автор разработал и создал экосистему образовательных симуляторов по освоению Дальнего Востока в формате настольных игр. Конкурс состоялся в рамках работы консорциума университетов КИвО, куда вошла Школа педагогики ДВФУ. Это стратегическое партнерство объединило 11 ведущих вузов из семи федеральных округов для поддержки и развития перспективных образовательных проектов по всей стране", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что студент совместно с коллегами из Москвы создал образовательный симулятор Studium - экосистему настольных игр. Конкурсант презентовал жюри ключевую часть разработки - игру на тему освоения территорий Дальнего Востока. "Игроки в роли переселенцев или местных жителей сталкиваются с реальными вызовами, среди которых арктические зоны, малоразвитая инфраструктура, необходимость электрификации. Чтобы строить дома, открывать производства и развивать территории, им нужно применять законы физики на практике. Игрок может примерить на себя роль инженера, представителя власти, специалиста по закупкам, эколога и другие, чтобы комплексно понимать все процессы, связанные с развитием региона и энергетикой", - пояснили в пресс-службе.

"Studium - это наш способ показать, что энергетика, физика и управление - это не скучные предметы из учебника, а живые инструменты, которые могут изменить жизнь к лучшему", - сказал Ижболдин.

Экспертная комиссия отберет из топ-100 13 сильнейших работ для финала, победитель получит 1 млн рублей на реализацию проекта. Кроме того, всех финалистов ждет возможность получить поддержку проектов от партнеров.

Эта разработка и другие игры Ижболдина будут также представлены на ежегодном дальневосточном фестивале "Педагогическая весна - 2026", который пройдет в ДВФУ с 31 марта по 1 апреля. Мероприятие объединит тысячи педагогов, управленцев, студентов, родителей и всех, кто заинтересован в развитии образования. Зарегистрироваться для участия можно до 31 января 2026 года.