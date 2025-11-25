На Камчатке в природном парке "Вилючинский" стартовал зимний сезон

Открылись четыре туристических маршрута

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре туристических маршрута открылись в природном парке "Вилючинский" на Камчатке, зимний сезон официально начат, сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки"

"Для посещения открыты маршруты: "Вилючинский водопад: всесезонный"; "Восхождение на Вилючинский вулкан: всесезонный"; "К озеру Зеленому: зимний"; "К озеру Тополовому", - рассказали в сети природных парков.

Уточняется, что перед посещением маршрутов необходимо получить разрешение на посещение и зарегистрироваться в МЧС. Остальные маршруты откроются позже, как только установится устойчивый снежный покров.

Вилючинский природный парк создан в 2022 году, в нем есть и зимние, и летние маршруты. Главный объект парка - действующий вулкан Вилючинская сопка.