В Приморье объявили штормовое предупреждение

В регионе прогнозируют сильные осадки

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильные осадки на территории Приморского края, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в телеграм-канале Примгидромета.

"В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края днем 27, ночью 28 ноября в крае ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя со снегом, мокрого снега и снега с количеством 15-30 мм при жидкой и смешанной фазе осадков, 6-19 мм при снеге за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.

В восточной части региона местами прогнозируются очень сильные осадки 50 мм и более при дожде и дожде со снегом, а также очень сильный снег - 20 мм и более за 12 часов и менее. Ожидается, что осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, на дорогах возникнут гололедица и снежный накат. В отдельных районах возможна метель. Ночью и днем 28 ноября скорость ветра на побережье достигнет 15-22 м/с с порывами до 28 м/с.

"28 ноября сильные осадки сохранятся на северо-востоке края", - отметили в Примгидромете.

Ранее пресс-секретарь Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Варвара Коридзе сообщила ТАСС, что на этой рабочей неделе Приморье дважды окажется под влиянием циклона. Первое ухудшение погоды придет во вторник, второе - в четверг. Ожидается снег, дождь, местами метель.