Сенатор Шейкин: число спам-звонков сократилось на 30% после введения маркировки

С 1 сентября 2025 года операторы связи маркируют звонки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество спам-звонков сократилось в России на 25-30% после введения с 1 сентября их обязательной маркировки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Я смотрел статистику по операторам сотовой связи, и она показывает, что очень сильное снижение <...> по спам-звонкам, которые раньше атаковали всех. Порядка 25-30% по нескольким сотовым операторам", - сказал он.

При этом сенатор отметил, что мошенники научились обходить маркировку и теперь переходят на вызовы с мобильных телефонов. "Раньше звонили с городских, с подменой номера - теперь переходят и на мобильные телефоны", - добавил он.

С 1 сентября 2025 года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Для этого компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров - номеров ИП и компаний. Исключение составляют случаи, если корпоративные номера используют для деловой коммуникации: связаться с налоговой, уточнить детали сделки у поставщика, обсудить задачи с сотрудником, то есть не для обзвона клиентов.

Физических лиц такое изменение не касается. Самозанятым ничего маркировать не нужно. Также не нужно маркировать личные номера сотрудников.