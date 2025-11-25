В МГЮА рассказали о наказании за гибель животных в заваренных подвалах

Если доступ в подвал заварили из хулиганских побуждений или зная, что там находятся животные, действия могут классифицировать по статье 245 УК РФ, отметил эксперт

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гибель кошек или собак в замурованных подвалах многоквартирных домов может квалифицироваться по статье о жестоком обращении с животными, если будет доказан умысел на причинение им вреда. Об этом ТАСС заявил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

"Если подвалы были перекрыты, заведомо зная, что там находились животные, и из хулиганских побуждений, то в случае [наличия] доказательной базы и состава преступления, данные действия могут подпадать под статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, до 5 лет лишения свободы - прим. ТАСС)", - сказал Пачулия.

Эксперт добавил, что в такой ситуации можно обращаться с заявлением в полицию. Если же в запертом помещении погибло домашнее животное, его владелец также имеет право подать в суд на управляющую компанию (УК) или ТСЖ с требованием о компенсации морального вреда.

При этом Пачулия подчеркнул, что и содержание животных в подвалах тоже запрещено, поскольку эти помещения относятся к общедомовому имуществу, за которое отвечает УК. Животные часто являются переносчиками опасных вирусов, и в случае каких-либо инцидентов ответственность будет нести именно управляющая компания, отметил юрист. "Управляющие организации обязаны установить на все проемы, каналы и отверстия технического подполья сетки (размер ячейки - 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов", - сказал Пачулия.

Эксперт указал, что легальным нахождение животных в подвале может быть только в одном случае. "Общим собранием собственников допускается впускать животных. Как правило, это бывают кошки для борьбы с грызунами", - отметил Пачулия.