Призерами Национальной техниологической олимпиады Junior стали 1 288 школьников

В финальном этапе приняли участие 4 950 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Победителями и призерами VII сезона Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) стали 1 288 учеников 5-7 классов из 66 регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"1 288 школьников 5-7 классов из 66 регионов России стали победителями и призерами VII сезона НТО Junior. Командные инженерные соревнования для учащихся средних классов организуются Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей". В финальном этапе, который прошел в 63 регионах страны, приняли участие 4 950 человек. В 2025 году юниорский трек НТО проходит по семи технологическим сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и новое направление - киберфизические системы", - сообщили в пресс-службе.

В финалах школьники проектировали элементы космических аппаратов, прорабатывали модель солнечной энергостанции, анализировали состояние загрязненного водоема и предлагали меры восстановления окружающей среды, создавали цифровую модель экосистемы Байкала, писали программы для прототипа коммуникатора, создавали игровые уровни и работали над VR-проектом комплексной системы информационной безопасности. По итогам соревнований самый большой вклад в победы внесла Новосибирская область (278 человек). В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (228 человек), Московская область (120 человек), Москва (45 человек) и Томская область (43 человека). Восемь российских регионов впервые включились в организацию финалов НТО Junior: Белгородская, Курская и Сахалинская области, Краснодарский край, Республики Бурятия, Мордовия, Татарстан и Кабардино-Балкарская Республика.

"Охват и география проведения финалов Национальной технологической олимпиады Junior с каждым годом расширяются, все больше школьников со всей страны получают возможность познакомиться с перспективными технологиями, открыть для себя олимпиадное движение, пробовать новое и искать интересные траектории развития. Вместе с количеством юниоров НТО растет число наставников и педагогов, включенных в это движение. Их бесценный вклад помогает раскрывать потенциал каждого участника и создавать крепкое сообщество, которое ведет ребят к новым открытиям", - подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Лучшие команды

Составы команд победителей и призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победители и призеры седьмого сезона НТО Junior получат дипломы для портфолио достижений и преимущества при участии в олимпиаде следующего сезона, возможность включиться в новые проекты и конкурсы Кружкового движения НТИ и его партнеров.

Лучшие команды в каждой сфере встретятся на слете НТО Junior в конце декабря 2025 года в Московской области. Главная цель слета - дать юниорам возможность поработать в командах под руководством экспертов и попрактиковаться в использовании реального технологического и научного оборудования, делая шаг от теории к практике.

"Национальная технологическая олимпиада Junior президентской платформы "Россия - страна возможностей" не просто выявляет таланты - она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны. В 2025 году юниоры НТО соревновались по семи передовым технологическим сферам, на каждом финале мы увидели настоящих энтузиастов, будущих технологических лидеров и исследователей в области робототехники, искусственного интеллекта, космоса, киберфизики и других направлений, чьи идеи и стремления уже сейчас формируют наше будущее", - обозначил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Число участников

Всего участниками НТО Junior в 2025 году стали 23 990 школьников из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 2019 года юниорский трек объединил более 140 тыс. человек.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" по нацпроекту "Молодежь и дети", при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.