В ГД просят смягчить ответственность за ошибки в документах для соцвыплат

Фигурантами дел по статье о мошенничестве с соцвыплатами становятся в том числе и допустившие ошибку случайно, уверен зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности граждан, по случайности допустивших ошибки в документах и попавших под действие статьи о мошенничестве с соцвыплатами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе депутата.

"Совершенное впервые мошенничество при получении социальных выплат в некрупных размерах (п. 1 ст. 159.2 УК РФ) необходимо декриминализовать. Фигурантами уголовных дел по этой статье сейчас становятся в том числе люди, не имевшие злого умысла, а допустившие небрежность при заполнении отчетности при получении социальных контрактов", - говорится в сообщении.

По указанной статье за мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и других соцвыплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Депутат отметил, что сегодня правоохранительные органы ряда регионов проводят проверку исполнения социальных контрактов. В результате значительная часть заключивших подобные контракты граждан попадает под уголовное преследование из-за недостаточного разъяснения со стороны органов социальной защиты или отсутствия юридической грамотности.

"Обычно это происходит из за отсутствия документирования закупок целевых предметов для исполнения социального контракта и из за переводов на банковскую карту, превышающих порог доступа к социальному контракту. Таким образом, "уголовниками" становятся часто малоимущие безработные, взявшие деньги на открытие или развитие своего небольшого дела", - отмечается в сообщении.