Депутат Гаврилов предупредил о мошенничествах под видом ПДС

На фоне роста популярности программы в сети все чаще появляются объявления о "переводе пенсионных накоплений в ПДС" с обещаниями удвоить взносы и получить сотни тысяч рублей от государства, указал председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям



МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники часто предлагают "перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС)": обещание быстрых выплат, мгновенного удвоения денег или участия "по промоакции" говорят о мошенническом характере таких объявлений. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"На фоне роста популярности программы долгосрочных сбережений в сети все чаще появляются заманчивые объявления о "переводе пенсионных накоплений в ПДС" с обещаниями удвоить взносы и получить сотни тысяч рублей от государства. С виду это похоже на часть государственной программы, но большинство таких страниц [в сети] не имеют к официальным структурам никакого отношения. Мошенники пользуются тем, что термин "долгосрочные сбережения" присутствует в законах, а государство и правда стимулирует граждан копить на пенсию. Разница в том, что у программы есть строго определенные условия, оператором может быть только негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с лицензией ЦБ, а все операции совершаются через личный кабинет на сайте фонда или через "Госуслуги", - разъяснил он.

Фраза "удвоим взносы" в рекламе вводит в заблуждение: государство действительно софинансирует накопления, но только в рамках четких лимитов - до 36 тысяч рублей в год, и только для тех, чей доход не превышает 80 тысяч рублей в месяц, отметил депутат. "Деньги поступают не сразу, а на следующий год после внесения взноса. Это прописано в законе. Ни одна организация не может "удвоить" сумму мгновенно и по своему усмотрению, тем более если предлагает перевести средства по ссылке из мессенджера или через непонятный сайт", - указал депутат.

Особое внимание стоит обратить на домены: адреса с доменом .ru или .рф, с названиями вроде "две пенсии" или "пенсия два" не имеют отношения к государственным программам, предупредил парламентарий. "Настоящие операторы указывают полное наименование фонда и номер лицензии ЦБ. Проверить это можно на официальном сайте Банка России - там есть реестр всех действующих НПФ и информация о тех, кто участвует в системе гарантирования прав вкладчиков", - напомнил Гаврилов.

Чаще всего фальшивые сайты действуют по одной схеме: предлагают заполнить анкету, указать паспортные данные и номер СНИЛС, обещая "активацию программы", после этого начинается рассылка звонков и писем с предложением "перевести накопления", а иногда и прямые попытки получить доступ к личным данным, констатировал глава комитета Госдумы.

"Госструктуры таких звонков не совершают. Если встретился подобный рекламный баннер или вы увидели такой сайт, лучше не переходить по ссылке. Любое обещание быстрых выплат, мгновенного удвоения денег или участия "по промоакции" стоит считать сигналом опасности", - заключил Гаврилов.