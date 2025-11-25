"Ведомости": Минобрнауки запустит для студентов школу будущих родителей

В программе примут участие в том числе и уже состоявшиеся студенческие семьи

Редакция сайта ТАСС

© Елена Афонина/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России в 2026 году проведет для студентов российских вузов школу будущих родителей в рамках федерального проекта "Поддержка семьи". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.

Курс в очно-дистанционном формате будет направлен на повышение родительской компетентности. Студентов обучат навыкам ухода за детьми, организации семейной жизни и ведения семейного бюджета. Также предусмотрены консультации репродуктологов, педиатров, психологов и специалистов по медицинским аспектам репродуктивного здоровья.

В ведомстве уточнили, что на этапе апробации внимание уделят индивидуальному подходу и формату. Участниками программы станут, в том числе уже состоявшиеся студенческие семьи - по данным Минобрнауки, их в вузах около 50 тыс., из них 13 тыс. пар уже имеют детей.

Министерство также подготовило дополнительные меры поддержки студенческих семей, включая помощь с переводом молодых мам на бюджетные места, приоритетное предоставление общежитий и консультации по вопросам репродуктивного здоровья, правовой, психологической и карьерной поддержки.