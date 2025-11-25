В СФ подготовили проект об ответственности по УК за самовольное подключение к сетям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов подготовил и направил на рассмотрение Верховного суда РФ законопроект об уголовной ответственности за самовольное подключение к электросетям. Обращение к председателю ВС РФ имеется в распоряжении ТАСС.

"Самовольное подключение [к электросетям] отмечено в сфере майнинга. Отсутствие уголовной ответственности порождает ситуации, при которых при выявлении такого подключения нарушители повторно, неограниченное количество раз могут подключаться к энергосетям", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Уголовный кодекс РФ предполагается дополнить новой статьей 215.5 (самовольное подключение к электрическим сетям либо приведение их в негодность).

"Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние электрических сетей <...>, а также технологически связанных с ними объектов, <...> которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, <...> либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте законопроекта.

За аналогичные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предполагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. Если же правонарушения, о которых идет речь в законопроекте, повлекут по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, за них будут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

Самовольное подключение к электросетям, совершенное лицом, уже подвергнутым административному наказанию за подобное деяние будет наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.