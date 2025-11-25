В Москве ожидается облачная погода и около нуля градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура около нуля градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на среду температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.