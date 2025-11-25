Эксперт Гужевкин: увеличение майских каникул повысит работоспособность

Качественный отдых позволит "перезагрузиться" и вернуться на работу с новыми силами, считает председатель профсоюза образования Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Увеличение длительности майских каникул позволит трудящимся "перезагрузить" свою трудовую деятельность и повысит работоспособность. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился председатель профсоюза образования Москвы Константин Гужевкин.

"Что касается майских мероприятий <…>, это то время, когда у активной части граждан есть возможность выезжать за город, уделять больше времени участкам. <…> Я считаю, что чем больше будет возможности перезагрузить свою творческую, и в том числе профессиональную работу, тем, наверное, будет повышаться работоспособность в целом", - рассказал Гужевкин. "Я рад, что эти каникулы есть зимой, но и также я хотел бы, чтобы каникулы в мае были немножко дольше" - отметил председатель профсоюза образования в кулуарах 9-й отчетно-выборной конференции Московской федерации профсоюзов.

По его словам, новогодние и майские каникулы дают возможность провести время с семьей и друзьями: "А самое главное [это возможность] передохнуть, потому что сейчас интенсив работы - он действительно очень большой", - отметил Гужевкин.

Накануне в Москве прошла 9-я отчетно-выборная конференция Московской федерации профсоюзов. На мероприятии подвели итоги пятилетней работы организации, а также избрали новый лидерский состав.