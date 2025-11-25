В ДНР в декабре намерены открыть обновленный корпус реабилитационного центра

Центр рассчитан на 70 человек

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Второй корпус Амвросиевского реабилитационного центра на востоке ДНР, где проведен капитальный ремонт по линии шефской помощи, планируют открыть до конца года, сообщил ТАСС глава Амвросиевского округа республики Игорь Лызов.

"Всего на 70 человек [теперь рассчитан центр], а было 20. Все лечебные процедуры, все дублируется, даже есть там такие установки, приборы и аппараты, которых не было первоначально в первом корпусе, а теперь эти все современные физиопроцедуры технологичные будут присутствовать в полном объеме. <…> К концу декабря они уже должны полностью получить лицензию, в принципе, могут приступать к набору", - сказал Лызов.

Он добавил, что во время ремонта пациентов продолжил принимать первый корпус центра. Здание второго корпуса капитально отремонтировано и оснащено регионом-шефом Амурской областью.

Амвросиевский реабилитационный центр открыт в 2019 году на территории бывшей панской усадьбы. В годы Великой Отечественной войны помещение было госпиталем для военнослужащих. За первые пять лет работы в центре прошли реабилитацию 3 тыс. человек. О начале ремонта второго корпуса центра Лызов сообщил в мае 2024 года.