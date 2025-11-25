В Горном Алтае объявили торги на реконструкцию Чуйского тракта

Стоимость работ составляет почти за 20 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Торги на реконструкцию участка Чуйского тракта в Майминском районе объявили в Республике Алтай. Максимальная стоимость работ составляет 19,9 млрд рублей, а работы должны быть завершены до конца октября 2029 года, сообщается в документации, размещенной на портале ЕИС Закупки.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 декабря. Согласно размещенным данным, работы необходимо провести на участке с 454-го км по 475-й км. Подрядчик должен будет провести ряд работ - от устройства земляного полотна и основания дорожной одежды до строительства мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов. Также необходимо провести обустройство инфраструктуры, куда входят водоотводные сооружения, освещение, шумозащитные экраны, автобусные павильоны, дорожная разметка и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением.

Контракт, согласно документации, должен быть реализован в два этапа. Первый должен быть завершен до конца 2027 года, полностью закончить работы требуется до 30 октября 2029 года. Максимальная стоимость работ составляет 19,9 млрд рублей. Расчетная скорость на дороге составляет 100 км/час, должно быть организовано четырехполосное движение.

Чуйский тракт - автодорога федерального значения Новосибирск - Бийск - Горно-Алтайск - государственная граница с Монголией. Она проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.