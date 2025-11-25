В ЛНР волонтерской деятельностью занимаются более 85 тыс. человек

На платформе "Добро.рф" зарегистрировано свыше 17,7 тыс. добровольцев, сообщил министр молодежной политики республики Михаил Голубович

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 85 тыс. человек вовлечены в волонтерскую деятельность в Луганской Народной Республике, они помогают пенсионерам, участникам и ветеранам СВО. В регионе принят закон и методические пособия по волонтерской деятельности, сообщил ТАСС министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович.

"Более 85 тыс. человек вовлечено в республике в волонтерскую деятельность в целом. На платформе "Добро.рф" зарегистрировано свыше 17,7 тыс. добровольцев. Это и корпус спасателей, и школьные добровольческие отряды, молодежные общественные организации. Это люди, которые на постоянной основе помогают везде и вся. Несмотря на погоду и какие-либо ситуации, [оказывают помощь] пенсионерам, участникам спецоперации и всем нуждающимся", - сообщил он.

Министр напомнил, что 8 сентября 2025 года Народным советом ЛНР принят закон о добровольческой деятельности, в рамках которого указом главы региона министерство молодежной политики определено уполномоченным исполнительным органом, осуществляющим функции в сфере добровольчества, разработаны методические пособия. К работе с молодежью в муниципалитетах привлекаются активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей.