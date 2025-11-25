Вуз Севастополя создал политехнический колледж в Энергодаре

В структуру колледжа уже на начальном этапе закладываются собственные учебная лаборатория и учебно-производственные мастерские

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) официально учредил в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре филиал - политехнический колледж. Об этом сообщается в приказе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В связи с проведением организационно-штатных мероприятий приказываю <…> создать структурное подразделение - Политехнический колледж (филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Севастопольский государственный университет" в городе Энергодаре)", - говорится в документе.

Уточняется, что в структуру колледжа уже на начальном этапе закладываются собственные учебная лаборатория и учебно-производственные мастерские.

Ранее сообщалось, что проект реализуется при сотрудничестве Министерства образования Запорожской области, СевГУ, ЗАЭС и АО "Концерн Росэнергоатом".

В конце 2024 года в вузе сообщали, что на первых порах проводить обучение в колледже по четырем специальностям: "Атомные электрические станции и установки", "Мехатроника и робототехника (по отраслям)", "Технология аналитического контроля химических соединений", "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)". Предполагается, что выпускники смогут как сразу поступить на работу на ЗАЭС, так и продолжить обучение по "атомным" специальностям в СевГУ.

ЗАЭС и СевГУ

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

Создание колледжа в Энергодаре является продолжением работы, которую уже ведут ЗАЭС и СевГУ. До воссоединения Крыма с Россией ядерщиков для станции готовил Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности (который в 2014 году вошел в состав СевГУ), с 2022 года эта работа возобновлена. Кроме того, на базе университета для абитуриентов из Энергодара проходит "Летняя школа", благодаря которой молодые люди готовятся к поступлению на профильные специальности: атомщиков, экологов, химиков, электроэнергетиков.